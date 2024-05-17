Украинцы теперь могут покупать новое жилье в общинах, ранее не входивших в перечень, с помощью жилищных сертификатов есть Восстановление. Теперь среди возможных мест приобретения жилья появились общины, входящие в категорию "территории возможных боевых действий".

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее заявлению, расширение программы стало возможным благодаря внесению изменений в постановление Кабинета Министров, регулирующее начисление и выплату компенсаций.

Теперь украинцы могут купить жилье по программе не только в зонах военных действий, но и там, где они все еще возможны. Новый перечень общин, включенных в программу, выглядит следующим образом:

15 общин Николаевской области;

16 общин на Сумщине;

40 общин в Харьковской области;

14 общин на Херсонщине;

4 общины на Черниговщине.

Новые изменения в программе Восстановление упрощают доступ украинцев к выбору нового места жительства, даже в регионах, где военные действия еще могут происходить.

"Это малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии РФ. Мы также активно работаем над дальнейшим расширением географии есть Восстановление, включая временно оккупированные населенные пункты", - отметила Елена Шуляк.

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