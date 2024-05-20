Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в китайской экономике сейчас тяжелая ситуация, и потому Си использует нашу войну для того, чтобы извлекать ресурсы из россии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я не думаю, что он приедет туда (ред. – Си на саммит в Швейцарии), он хочет отправить своих вассалов. Я думаю, что он отправит (ред. – спецпредставителя), да. Ну, это важна такая встреча, поэтому, я думаю, что это будет так», - рассуждает Георгий Биркадзе.

А в Украину Си Цзиньпин не приезжает с визитом, как, например, Байден, отмечает он, потому что хорошо понимает, что происходит в Украине и что происходит в Китае. По словам эксперта, в Китае сегодня очень трудная экономическая ситуация, а мы знаем, что вообще эта страна стоит на американских средствах.

А если китайский лидер все же приехал бы в Украину, объясняет он, ему бы пришлось что-то говорить перед своими людьми, не перед нашими, а своими. И здесь, констатирует эксперт, вряд ли его электорату понравится рассказ о зверствах россиян и кадрах из Бучи.

И ему такая ситуация сегодня подходит, устраивает его. Он понимает, что сегодня может качать газ, он понимает, что сегодня может получать за копейки сырье: дерево, камень, уголь. Так почему это не использовать? И то, что мы с вами говорим сейчас 270 млрд (ред. – товарооборот между Китаем и РФ) – это официальные цифры, а ведь есть то, что засекречено, и то, что мы не знаем», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Влащенко заявила, что в истории с оккупацией Крыма осталось много черных пятен.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о новом министре обороны рф.





