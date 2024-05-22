Есть дополнительные основания для прекращения выплат пенсий даже при наличии достаточного трудового стажа и соблюдения всех законодательных норм.

Даже в случае соответствующего трудового стажа и получения пенсии согласно всем требованиям законодательства, могут существовать пять причин для прекращения пенсионных выплат. Эти причины включают ложные данные в документах, пребывание пенсионера за границей, признание лица пропавшим без вести, неиспользование пенсии в течение шести месяцев и другие.

Согласно законопроекту №9453, одобренного Верховной Радой в первом чтении, существуют дополнительные обстоятельства для приостановки пенсионных выплат, даже если пенсионер имеет достаточный трудовой стаж и отвечает всем законодательным требованиям.

Прекращение выплат может произойти в следующих случаях:

Выплата пенсии была назначена исходя из документации с недостоверной информацией;

Пенсионер постоянно проживает за границей;

Лицо официально признано пропавшим без вести;

Пенсия не была изъята в течение шести месяцев, ни на почте, ни через пенсионную банковскую карту;

Пенсионер не прошел обязательную физическую идентификацию, требование которой предусмотрено законодательством.

После прекращения выплат пенсии, чтобы их восстановить, необходимо выполнить процедуру идентификации. Это особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не прошедших идентификацию до 31 марта.

После успешной идентификации выплаты будут возобновлены, а средства за пропущенные месяцы будут начислены на банковскую карту пенсионера. Процедуру идентификации можно пройти разными способами:

Личный визит в отделение "Ощадбанка" или Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Удаленная авторизация через Действие. Подпись на сайте электронных услуг ПФУ;

Видеосвязь для подтверждения личности;

Получение удостоверения факта проживания в зарубежном дипломатическом учреждении и представление документов в ПФУ в случае пребывания за границей.

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