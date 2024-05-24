По состоянию на 24 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 188 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.



Были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 189,6 млрд. гривен



Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.



Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 мая: