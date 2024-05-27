Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что выплаты 100 тысяч – это слишком мало, если бы поднять эту сумму, люди сами охотнее шли защищать наше государство.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, если украинская экономика будет работать эффективнее, будет продуцировать больше денег, то и люди охотнее пойдут на фронт защищать государство, ведь можно будет платить бойцам уже не 100 тысяч гривен, а все 300, и проблем с мобилизацией станет меньше.

«Потому что, если будут платить не 100 тысяч, а 250-300 тысяч, я вас хочу заверить, что людей воевать, защищать страну будет гораздо больше», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Возникает вопрос, констатирует он, где на это брать деньги, но вот в этом году у нас не было 37 млрд долларов, получили 39, 2 еще в запасе, то есть это можно решить, средства найдутся. По словам эксперта, следующие два года Украине будут оказывать финансовую помощь, есть много программ от ЕС и других.

«Но хочу вам сказать, что получить деньги – это один вопрос, это очень важно, но тратить их эффективно – это второй вопрос, и это тоже очень важно. Понимаете, когда не оговариваются, а реально воруют из государственного бюджета миллиарды гривен… А мы видим: это задержки в оборонке, это задержки в других направлениях. Ну, сколько бы вам денег не давали, их не хватит», - заключает Георгий Биркадзе.

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