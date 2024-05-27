В условиях военного времени вопрос обеспечения бесперебойной работы экономики Украины как никогда актуален. Одним из инструментов, призванных решить эту задачу, является бронирование работников от мобилизации.

Пишет Ukrainianwall.

В парламенте и правительстве Украины сейчас активно обсуждаются две основные модели бронирования:

1. Бронирование по уровню зарплаты:

Суть: Забронировать работника может любой работодатель, но его зарплата должна быть не менее 35 000 гривен в месяц (с уплатой всех налогов).

2. Бронирование по квотам:

Суть: Компаниям предоставляются квоты на бронирование сотрудников, независимо от их зарплаты. За каждого забронированного работника работодатель должен будет платить сбор в размере 20 000 гривен.

Кто подлежит бронированию?

Военнообязанные предприятий и организаций, которым установлено мобилизационное задание, которое совершает производство товаров, исполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения вооружённых сил Украины или других военных формирований, и которые есть критичного важными для экономики для обеспечения жизнедеятельности населения Украины.

Предприятие подает заявку на бронирование органу государственной власти, которое установил мобилизационное задание перед предприятием.





Забронировать можно менее 50% общего количества военнообязанных, которые работают на предприятии на момент предоставления списка. В случае обоснованной потребности, количество может быть увеличено.

Окончательное решение о модели бронирования работников от мобилизации еще не принято. Эксперты отмечают, что обе модели имеют свои преимущества и недостатки.