Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Украина уже давно ждет обещанной помощи в полном объеме, поэтому рано говорить о возобновлении выплат по госдолгу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Комментируя информацию СМИ о том, что иностранные кредиторы хотят от Украины возобновления выплат по госдолгу уже в 2025 году, эксперт отмечает, что за это время мы взяли 26 млрд долга, 5 из которых – это наши внутренние заимствования, и 21 – это иностранные компании. Он также напоминает, что об этом у нас были договоренности и мы их выполняем, сегодня деньги перечисляются, но использовать их нельзя.

«Слушайте, ну, обещать – не значит выполнять. И хочу вам напомнить, как ждем миллион снарядов, которые вы нам пообещали. Хочу вам сказать, как мы ждем F-16. Хочу вам сказать, как мы оружие ждем, как помощь ждем с декабря, а в мае только начали получать. Поэтому что я хочу сказать? Ждите, в 2027 году вы их получите. Это первое», – утверждает Георгий Биркадзе.

Во-вторых, отмечает эксперт, не нужно забывать, что у нас идет война, а это гарантированные деньги, которые обязательно государство будет возвращать, к тому же там еще и такой интересный процент – 15% годовых. То есть, объясняет он, если даже взять 5% инфляции, то однозначно 10% в год можно заработать, и это очень крутые цифры.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Фицо занимает антиукраинскую позицию только на словах.

Также Politeka писала о том, что Стариков назвал три вещи, которые помогут ВСУ противостоять планам россиян.