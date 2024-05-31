С 1 июня этого года в Украине поднимутся тарифы на воду для некоторых потребителей.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о новых тарифах для десятков водоканалов, которые вступят в силу с 1 июня 2024 года. Значительный рост стоимости ожидается небытовым потребителям в Киеве.

В материалах НКРЭКУ приведены обоснования этого решения. Какие изменения ждут тарифы Киевводоканала с 1 июня?

Согласно решению Нацкомиссии тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей увеличатся с 25,32 грн до 39,06 грн за 1 куб. м воды (без НДС). Конкретные изменения будут следующими:

Централизованное водоснабжение: Для субъектов ведения хозяйства: с 5,51 грн до 9,66 грн за 1 куб. м (без НДС). Для несубъектов хозяйствования: с 13,47 до 21,42 грн за 1 куб. м (без НДС).

Централизованный водоотвод: Для субъектов ведения хозяйства: с 4,43 грн до 6,79 грн за 1 куб. м (без НДС). Для несубъектов хозяйствования: с 11,85 до 17,64 грн за 1 куб. м (без НДС).



Тарифы для населения летом

Для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными и будут такими же, как и установленные на 24 февраля 2022:

Централизованное водоснабжение: 13,47 грн. за 1 куб. м (без НДС).

13,47 грн. за 1 куб. м (без НДС). Централизованный водоотвод: 11,85 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Причины повышения тарифов

В материалах НКРЭКУ, где пересмотрены тарифы для еще 34 лицензиатов, указаны следующие факторы, которые повлияли на повышение тарифов:

Сокращения размеров реализации, учтенные в работающих тарифах.

Рост затрат на электроэнергию, повышение стоимости электричества.

Повышение затрат на оплату труда рабочих.

Изменения расходов, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству.

Увеличение расходов на горюче-смазочные материалы.

Увеличение плановой суммы прибыли для погашения основной суммы кредитов в соответствии с проектом Международного банка реконструкции и развития "Второй проект развития городской инфраструктуры".

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