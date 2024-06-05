В условиях возможных ракетных ударов России обстоятельства в Украине могут быть тяжелыми. Возможны перебои с отоплением, газоснабжением и электричеством. Стоит уже сейчас купить все необходимое. Это касается продуктов, медикаментов, теплых вещей и альтернативных источников тепла.
Запас продуктов
- Консервы : тушеное мясо (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные и бобовые консервы.
- Бакалея : запасы масла, круп и макарон.
- Основные продукты : мука, сахар, соль.
- Напитки : чай, кофе.
- Молочные продукты : молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).
- Хлебобулочные изделия : сухари, баранки, крекеры, хлебцы.
- Продукты с высоким содержанием углеводов : сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.
- Другое : мед, сгущенка.
- Овощи : по возможности, сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.
- Вода : всегда имейте запас воды на случай перебоев с водоснабжением.
Для маленьких детей дополнительно запаситесь:
- молочными смесями,
- крупами для каш,
- готовыми детскими питаниями в баночках,
- сладким и несладким печеньем.
Запас медикаментов
Обязательно сделайте запас лекарства, особенно если есть хронически больные люди. Проверьте домашнюю аптечку и запасы:
- противовирусные,
- обезболивающие,
- противоаллергических,
- успокаивающих средств,
- лекарств от проблем с желудком,
- энтеросорбентов,
- сердечного лекарства.
Убедитесь, что есть:
- стерильные и нестерильные перчатки,
- йод, спирт,
- бинт, вата,
- перекись,
- бактерицидные пластыри,
- тонометр.
Средства личной гигиены
- салфетки сухие и влажные,
- ватные палочки и диски,
- зубные щетки и пасты,
- жидкое и обычное мыло,
- гигиенические прокладки,
- памперсы для детей/взрослых (при необходимости),
- туалетная бумага.
Утепление
Необходимо позаботиться об утеплении жилья:
- закройте щели в окнах и под дверями с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.
- в домах с центральным отоплением подумайте об обогревателях, в частных домах – о различных видах топлива, дрова, солярки и печки для приготовления пищи.
- заранее создайте теплую зону в квартире – место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.
- позаботьтесь о теплой одежде: байковые пижамы, термобелье, шерстяные носки и свитера из натуральных тканей.
- закупите теплые пледы и электроодеяла.
Уход за животными
Сделайте запас корма для домашних питомцев, наполнителя для туалета или клетки, необходимых лекарств. Подумайте о теплом месте для любимца – утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для кошек и собак. Если планируете переезды, предварительно купите переноску.
Другие необходимые вещи
- запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек,
- павербанк со скоростной зарядкой, сетевое мощное зарядное устройство для нескольких гаджетов.
Подготовка к блекауту
- автомобильный аккумулятор,
- источник (блок) бесперебойного питания,
- светодиодная (LED) лента,
- источник освещения на солнечных батареях,
- портативный радиоприемник на батарейках.
Документы
Все документы следует хранить в одном месте:
- паспорта гражданина Украины, загранпаспорта,
- идентификационные коды,
- свидетельства о рождении, о женитьбе,
- военные билеты,
- документы на недвижимость (вместе с ключами),
- документы на автомобиль (вместе с ключами),
- оригиналы страховых полисов (если есть),
- медицинские карты.
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