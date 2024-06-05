Чтобы обезопасить себя на случай усложнения ситуации в государстве необходимо уже сейчас позаботиться о необходимых запасах продуктов, медикаментов и прочего.

В условиях возможных ракетных ударов России обстоятельства в Украине могут быть тяжелыми. Возможны перебои с отоплением, газоснабжением и электричеством. Стоит уже сейчас купить все необходимое. Это касается продуктов, медикаментов, теплых вещей и альтернативных источников тепла.

Запас продуктов

Консервы : тушеное мясо (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные и бобовые консервы.

: тушеное мясо (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные и бобовые консервы. Бакалея : запасы масла, круп и макарон.

: запасы масла, круп и макарон. Основные продукты : мука, сахар, соль.

: мука, сахар, соль. Напитки : чай, кофе.

: чай, кофе. Молочные продукты : молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).

: молоко длительного хранения (ультрапастеризованное). Хлебобулочные изделия : сухари, баранки, крекеры, хлебцы.

: сухари, баранки, крекеры, хлебцы. Продукты с высоким содержанием углеводов : сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.

: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва. Другое : мед, сгущенка.

: мед, сгущенка. Овощи : по возможности, сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.

: по возможности, сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы. Вода : всегда имейте запас воды на случай перебоев с водоснабжением.

Для маленьких детей дополнительно запаситесь:

молочными смесями,

крупами для каш,

готовыми детскими питаниями в баночках,

сладким и несладким печеньем.

Запас медикаментов

Обязательно сделайте запас лекарства, особенно если есть хронически больные люди. Проверьте домашнюю аптечку и запасы:

противовирусные,

обезболивающие,

противоаллергических,

успокаивающих средств,

лекарств от проблем с желудком,

энтеросорбентов,

сердечного лекарства.

Убедитесь, что есть:

стерильные и нестерильные перчатки,

йод, спирт,

бинт, вата,

перекись,

бактерицидные пластыри,

тонометр.

Средства личной гигиены

салфетки сухие и влажные,

ватные палочки и диски,

зубные щетки и пасты,

жидкое и обычное мыло,

гигиенические прокладки,

памперсы для детей/взрослых (при необходимости),

туалетная бумага.

Утепление

Необходимо позаботиться об утеплении жилья:

закройте щели в окнах и под дверями с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.

в домах с центральным отоплением подумайте об обогревателях, в частных домах – о различных видах топлива, дрова, солярки и печки для приготовления пищи.

заранее создайте теплую зону в квартире – место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.

позаботьтесь о теплой одежде: байковые пижамы, термобелье, шерстяные носки и свитера из натуральных тканей.

закупите теплые пледы и электроодеяла.

Уход за животными

Сделайте запас корма для домашних питомцев, наполнителя для туалета или клетки, необходимых лекарств. Подумайте о теплом месте для любимца – утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для кошек и собак. Если планируете переезды, предварительно купите переноску.

Другие необходимые вещи

запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек,

павербанк со скоростной зарядкой, сетевое мощное зарядное устройство для нескольких гаджетов.

Подготовка к блекауту

автомобильный аккумулятор,

источник (блок) бесперебойного питания,

светодиодная (LED) лента,

источник освещения на солнечных батареях,

портативный радиоприемник на батарейках.

Документы

Все документы следует хранить в одном месте:

паспорта гражданина Украины, загранпаспорта,

идентификационные коды,

свидетельства о рождении, о женитьбе,

военные билеты,

документы на недвижимость (вместе с ключами),

документы на автомобиль (вместе с ключами),

оригиналы страховых полисов (если есть),

медицинские карты.

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