В условиях возможных ракетных ударов России обстоятельства в Украине могут быть тяжелыми. Возможны перебои с отоплением, газоснабжением и электричеством. Стоит уже сейчас купить все необходимое. Это касается продуктов, медикаментов, теплых вещей и альтернативных источников тепла.

Запас продуктов

  • Консервы : тушеное мясо (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные и бобовые консервы.
  • Бакалея : запасы масла, круп и макарон.
  • Основные продукты : мука, сахар, соль.
  • Напитки : чай, кофе.
  • Молочные продукты : молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).
  • Хлебобулочные изделия : сухари, баранки, крекеры, хлебцы.
  • Продукты с высоким содержанием углеводов : сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.
  • Другое : мед, сгущенка.
  • Овощи : по возможности, сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.
  • Вода : всегда имейте запас воды на случай перебоев с водоснабжением.

Для маленьких детей дополнительно запаситесь:

  • молочными смесями,
  • крупами для каш,
  • готовыми детскими питаниями в баночках,
  • сладким и несладким печеньем.

магазин, продукты, цены

Запас медикаментов

Обязательно сделайте запас лекарства, особенно если есть хронически больные люди. Проверьте домашнюю аптечку и запасы:

  • противовирусные,
  • обезболивающие,
  • противоаллергических,
  • успокаивающих средств,
  • лекарств от проблем с желудком,
  • энтеросорбентов,
  • сердечного лекарства.

Убедитесь, что есть:

  • стерильные и нестерильные перчатки,
  • йод, спирт,
  • бинт, вата,
  • перекись,
  • бактерицидные пластыри,
  • тонометр.

аптека, лекарства

Средства личной гигиены

  • салфетки сухие и влажные,
  • ватные палочки и диски,
  • зубные щетки и пасты,
  • жидкое и обычное мыло,
  • гигиенические прокладки,
  • памперсы для детей/взрослых (при необходимости),
  • туалетная бумага.

Утепление

Необходимо позаботиться об утеплении жилья:

  • закройте щели в окнах и под дверями с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.
  • в домах с центральным отоплением подумайте об обогревателях, в частных домах – о различных видах топлива, дрова, солярки и печки для приготовления пищи.
  • заранее создайте теплую зону в квартире – место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.
  • позаботьтесь о теплой одежде: байковые пижамы, термобелье, шерстяные носки и свитера из натуральных тканей.
  • закупите теплые пледы и электроодеяла.

Уход за животными

Сделайте запас корма для домашних питомцев, наполнителя для туалета или клетки, необходимых лекарств. Подумайте о теплом месте для любимца – утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для кошек и собак. Если планируете переезды, предварительно купите переноску.

Другие необходимые вещи

  • запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек,
  • павербанк со скоростной зарядкой, сетевое мощное зарядное устройство для нескольких гаджетов.

Подготовка к блекауту

  • автомобильный аккумулятор,
  • источник (блок) бесперебойного питания,
  • светодиодная (LED) лента,
  • источник освещения на солнечных батареях,
  • портативный радиоприемник на батарейках.

Документы

Все документы следует хранить в одном месте:

  • паспорта гражданина Украины, загранпаспорта,
  • идентификационные коды,
  • свидетельства о рождении, о женитьбе,
  • военные билеты,
  • документы на недвижимость (вместе с ключами),
  • документы на автомобиль (вместе с ключами),
  • оригиналы страховых полисов (если есть),
  • медицинские карты.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить