Политолог Алексей Буряченко заявил, что, имея прогнозы, планы и стратегии на государственном уровне, можно избежать многих проблем, и Украина должна идти именно к сложившемуся варианту будущего.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне».

«В конце 1990-х на одном из заседаний Организации Объединенных Наций было спрогнозировано, а затем оно почти повторилось на Мюнхенской конференции безопасности 1998 года, если я не ошибаюсь, один из западных аналитических институтов выступил и сказал, что, скорее всего, состоится аннексия Крыма», - отмечает Алексей Буряченко.

Это о том, объясняет он, что невозможно эффективно формировать и реализовывать государственную политику, если мы не знаем, к чему идем, если нет прогнозирования. Вот в этом, подчеркивает эксперт, ключевая история, нет комплексного видения, человек знает, что будет смерть, и строит планы на жизнь, государство также должно иметь эти планы.

«По-моему, все же гораздо легче идти к уже сложившемуся варианту будущего. Ну, как ты подтягиваешься на турнике, ты знаешь, что здесь ты достигнешь определенной цели. А не как самолет, где там левое крыло, где там правое крыло, где там хвост и постоянно какие-то такие трансформации. Мы уже 30 лет так живем, может, все-таки хватит?», – объясняет Алексей Буряченко.

То есть, констатирует эксперт, должен быть концепт, под который настраиваются все, под который государственные институты нарабатывают соответствующую государственную политику, и так работает во всем мире.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Украина дала время для стран НАТО готовиться к войне с рф.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил решение Байдена разрешить бить западным оружием по рф.