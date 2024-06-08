Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил о вероятном увеличении стоимости газа, тепла и горячей воды.

Об этом Олег Попенко сообщил в эфире украинского политолога и журналиста Юрия Романенко.

"Мне сообщили, что Кабмин и Нафтогаз планирует поднять стоимость газа и стоимость тепла. Я до последнего не верил, потому как есть же мораторий на стоимость тепла, на стоимость горячей воды и на распределение газа", - сообщил Попенко.

Эксперт добавил, что поднять стоимость газа планировали еще в прошлом году, были такие разговоры, что весной поднимут цену, но есть постанова НКРЕКП, согласно которой, стоимость газа продлили до 1 апреля следующего года.

Попенко сообщил, что сейчас активно работают над тем, чтобы параллельно поднять стоимость тепла, горячей воды и газа.

"Стоимость тепла поднять и горячей воды в среднем где-то на 20% и стоимость газа где-то 20-25%. Если брать в чистых деньгах, то сейчас мы платим 7 гривен 96 копеек за газ, а будем платить где-то 9,5 гривен", - прогнозирует эксперт по ЖКХ.

По словам эксперта, на данный момент неизвестно для кого поднимут стоимость тепла и стоимость горячей воды.

"Может быть так, что они поднимут его для водоканалов, для юридических лиц, а для населения оставят, а могут поднять и для населения. По крайней мере обсуждается вопросы поднятия тепла и газа, и горячей воды для населения. То есть для всех теплокоммуненерго согласно их заявок, просто утвердят новые тарифы, либо поднимут им стоимость газа и разрешат поднимать тогда местным властям. В общем вариантов много", - резюмировал Олег Попенко.

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