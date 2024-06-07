На 7 июня переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 193,1 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18 млрд. гривен.



Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.

Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которые проходили в г. Страсбург (Французская Республика).

Также, представителями Госфинмониторинга приняли участие в круглом столе, во время которого до сведения участников Пленарного заседания донесена информация о мерах, предпринимаемых Украиной в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины и дальнейших направлений работы в указанной сфере. , а также в тематических сессиях по вопросам ПИК/ФТ.

Напомним, после взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.