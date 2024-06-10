В разных областях экономики в Украине наблюдается значительный рост заработных плат, в то время, как в других зарплаты стабильны.

По данным Государственной службы статистики, в Украине за последний год отмечен рост зарплат на 22,5%. В среднем заработная плата в первом квартале текущего года составила 18,9 тыс. гривен. Повышение уровня оплаты труда отмечается из-за дефицита кадров.

В разных областях экономики в Украине наблюдается значительный рост заработных плат. В частности, во временном размещении и отрасли питания, а также в строительстве, средняя зарплата выросла на 44,1% и 44% соответственно до 15 тысяч и 14,5 тысяч гривен. Кроме того, заметное повышение оплаты труда отмечено в следующих отраслях:

на водном транспорте (на 42%), достигая 26 тысяч гривен;

в почтовой и курьерской деятельности (на 38,3%), до 13,7 тысячи гривен;

в секторе информации и телекоммуникаций (на 35,6%), до 49,4 тысячи гривен.

Традиционно высокие заработки отмечаются в области информационных технологий. Также значительные средние зарплаты наблюдаются в финансовом и страховом секторах, где они составляют 39,1 тысяч гривен. В авиационной отрасли средняя зарплата составляет 34,6 тысячи гривен. Стоит отметить, что украинским летным экипажам предоставлена ​​возможность работать за границей, чтобы они могли сохранить свои профессиональные навыки во время войны и быстро вернуться к работе в Украине после ее завершения.

Основным фактором резкого роста зарплат есть беспрецедентный дефицит кадров. Чтобы привлечь новых работников, работодатели вынуждены увеличивать выплаты.

По данным Национального банка Украины и Европейской бизнес ассоциации, даже в условиях экономических проблем компании повышают зарплаты, чтобы удержать свои кадры. В прошлом году средние зарплаты увеличились на 17,3%.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

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