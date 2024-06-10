С 1 июня в Украине начала действовать новая цена на электроэнергию . Теперь бытовые потребители, независимо от объема потребления киловатт-часов, будут оплачивать 4,32 гривны за каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В Минэнерго также заявили, что новый тариф на электроэнергию будет действовать в течение 11 месяцев – до 30 апреля 2025 года. Соответствующее решение приняло правительство 31 мая.

Об этом пишет сайт Стена.

В течение отопительного сезона - с октября 2024 года по 30 апреля 2025 года - украинцы, которые пользуются электроотопительными установками, будут платить по льготному тарифу 2,64 грн/кВт-час. Важным условием является то, что объем потребления не должен превышать 2000 кВт/ч в месяц.

Для экономии электроэнергии можно установить двухтарифный счетчик. Он учитывает использование кВт в зависимости от времени суток. За дневной период тариф остается стандартным, но с 23:00 до 7:00 потребители будут платить за киловатт-час на 50% дешевле – 2,16 гривны.

Можно установить счетчики за свой счет или подождать льготную программу. Чтобы проверить, охватывает ли ваш дом программа, необходимо зайти на веб-сайт поставщика услуг и ввести адрес. Если нет, придется установить счетчик за свои средства. Стоимость этой услуги составляет около 3000 гривен.