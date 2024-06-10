В рамках мероприятий 30-го Пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР), проходивших в период с 02 по 07 июня 2024 г., в г. Париж (Французская Республика), Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским заключены международные договоры межведомственного характера с руководителями Подразделений финансовой разведки Федеративной Республики Германия, Королевства Норвегия и Гибралтара.

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга .

Ключевой целью заключенных Меморандумов является правовое урегулирование взаимного обмена финансовой разведывательной информацией, которая есть в распоряжении подразделений финансовой разведки, что повысит эффективность финансовых расследований.

Указанными Меморандумами закреплены обязательства и права сторон по вопросам конфиденциальности, защиты информации, путей ее использования и распространения на основе принципа взаимности.

Также, Госфинмониторинг и Подразделения финансовой разведки Федеративной Республики Германия, Королевства Норвегия и Гибралтара договорились обеспечивать сотрудничество по сбору, обработке и анализу имеющейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания средств, связанных предикатные преступления и финансирование терроризма.

Госфинмониторингом заключено 84 международных договора межведомственного характера по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.