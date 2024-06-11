Правительство увеличит лимиты электроэнергии для Киева и городов, где больше критической инфраструктуры.

Об этом пишет "Стена", ссылаясь на слова главы Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

По его словам, отрегулировать графики отключения является очень важным и необходимым шагом, поскольку именно в больших городах потребление электроэнергии больше, но именно в этих городах больше всего бизнеса и потребителей, потребляющих электроэнергию в соответствии с количеством приборов в их квартирах.

Во избежание несправедливости, по словам Игнатьева, необходимо осуществить это урегулирование графиков почасовых отключений и самого лимита, предоставляемого таким крупным городам.

С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.



В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной – как только возникает дефицит электроэнергии, по всей Украине происходят экстренные или стабилизационные отключения света. В компании призвали делать простые вещи, которые зависят от каждого из украинцев, чтобы снизить количество и продолжительность отключений.



"Самый первый шаг к этому – энергоэффективное потребление на протяжении всех суток. Если вы можете отказаться от каких-либо мощных электроприборов – сделайте это", - призвали всех потребителей.



