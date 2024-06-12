Украинцы могут установить себе солнечную систему и даже продавать "лишнюю" энергию

Компания Yasno предлагает украинцам устанавливать солнечные станции и даже готова выкупить излишки электроэнергии. Подробности обнародованы на официальном сайте компании, пишет сайт Стена.

"Современные проблемы требуют современных решений, поэтому мы запускаем продажу и установку солнечных станций "под ключ" с выкупом излишков сгенерированной электроэнергии. У нас есть несколько типов солнечных станций – от компактных панелей для небольших домохозяйств до системных предложений для крупного бизнеса. Эти решения позволят не только быть независимыми от возможных отключений, но и экономить затраты на электроэнергию и помогать энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцам нужно только определиться со станцией – все остальное делает компания: просчет, проектирование, доставка, установка, включение коммерческого учета и даже выкуп излишка электроэнергии.

Оформление и установка происходят в несколько этапов:

согласуйте подключение станции с вашим оператором системы распределения

установите счетчики генерации

подпишите договор купли-продажи с Yasno

получайте деньги за продажу излишков генерации

Например, станция мощностью 5 кВт обойдется украинцам в 90 тыс. грн, а все работы займут около месяца. Узнать все подробности можно на сайте компании.