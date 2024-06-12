Об этом он рассказал в своем блоге.

«О чем статья? О том, как путин по своей тупости реально довел до нищеты крупнейшую компанию россии, на которой зиждется российская экономика», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет, Сбербанк – это механизм по изъятию денег у населения, у них там полтора триллиона потому, что кредиты под 40% и депозиты под 15%, а разница идет в госбюджет. Но это, констатирует эксперт, не новые деньги, это то, что раздало государство россиянам, банк отжал и отдал путину на новые ракеты или на африканцев, чтобы их убивали на Харьковщине.

«Главным генератором настоящих денег, не фальшивых, которые рублями, а настоящих являлся всегда Газпром, это была самая прибыльная в долларах компания россии, не в рублях, а в долларах. И вот Газпром погублен путиным. Война в Украине превратила крупнейшую в россии компанию в массированного терателя денег», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Также, добавляет эксперт, был аудит в Газпроме, об этом писало Financial Times, что это уже очень убыточная компания, самая убыточная компания в россии. Кстати, отмечает он, Газпром потерял ровно столько, сколько заработал Сбербанк, ну, чтобы одно другое компенсировал, только Газпром потерял в долларах, а Сбербанк заработал в рублях, «отличный» бизнес.

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