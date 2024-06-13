В компании YASNO установили лимиты для украинцев, в рамках которых они могут платить за свет по тарифу 2,64 грн/кВт*ч. Об этом представители компании рассказали в одном из комментариев на вопрос потребителя, пишет сайт Стена.

"В период с 1 октября по 30 апреля для потребителей с электроотоплением стоимость электроэнергии составит:

при потреблении до 2000 кВт*ч/мес включительно – 2,64 грн/кВт*ч за весь объем;

при потреблении свыше 2000 кВт*ч/мес – 4,32 грн/кВт*ч за весь объем.

YASNO не влияет на формирование тарифов и начисление льгот на электроэнергию для населения. За подробной информацией о начислении льгот/субсидий следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины", - говорится в комментарии.

Таким образом в компании ответили на комментарий возмущенного потребителя, который поинтересовался, как по новым драконовским тарифам платить владельцам жилья с электрооторлением. В частности, его автор возмущается тем, что зимой за свет придется платить 4800 грн при зарплате 5200 грн, и напоминает, что некоторые пенсионеры получают по 2800 грн в месяц.

В YASNO также порекомендовали по возможности включать мощные бытовые приборы в дневные часы, когда свет есть по графику. "Именно в дневные часы дефицит электроэнергии покрывает генерация от солнечных электростанций и импорт, уровень которого выше ночи", - говорится в сообщении компании.





В компании отметили, что в плановом ремонте находятся два энергоблока АЭС, один из которых в ближайшее время должен быть подключен к системе.

Кроме того, в ремонте линия, которой происходил импорт электроэнергии из Словакии, поэтому ограничения действуют на протяжении всех суток - и днем, и ночью. Однако украинцам рекомендуют стирать и заряжать устройства именно в дневные часы.