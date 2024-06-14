Многие украинцы, приобретая бытовые приборы и самостоятельно их устанавливая у себя дома, рискуют нарваться на немалые штрафы. Конечно, за установку холодильника или стиральной машины наказания не будет, но установка газовых плит или варочных поверхностей требует исключительно квалифицированного подхода.



Об этом пишет сайт Стена.

Бывают случаи когда после приобретения газовой плиты их владельцы прибегают к услугам так называемых "мастеров на все руки" или устанавливают прибор самостоятельно. Это делать категорически запрещено, так как все работы должен выполнять только работник оператора газораспределительных сетей, иначе можно получить немалый штраф.

Это же требование касается любого газового оборудования в доме или квартире. Такие приборы должны быть установлены легально. Кроме того, именно газовщики должны осуществлять регулярную проверку как самого прибора, так и соединений, а также газопровода на предмет утечки газа.

Чтобы вызвать действительно сертифицированного газового мастера, достаточно обратиться в центр обслуживания клиентов вашего оператора ГРМ.

Стоимость такой услуги для потребителей варьируется в зависимости от региона и оператора ГРМ и включает такие факторы, как расстояние до объекта, стоимость часов работы мастеров, транспортные услуги и т.д.



Для того чтобы квалифицированный мастер осуществил установку и проверку газовой плиты или варочной поверхности, необходимо заранее оплатить услугу и предоставить газовщикам счет об оплате. Услуги по установки прибора будут оказаны в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. Мастер должен согласовать точные день и время с клиентом.