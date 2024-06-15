Политолог Игорь Чаленко прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма о том, что украинцы сидят на 10-12 трлн долларов полезных ископаемых, которые нельзя отдать россии и Китаю.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Во-первых, утверждает гость программы, надо посмотреть на карту, где у нас залежи полезных ископаемых и где развивается театр боевых действий, чтобы понять, как одно накладывается на другое.

«Не только мы видим великие громады, города (ред. – под обстрелами или оккупацией) и так далее, но в то же время это большие территории именно залежей полезных ископаемых. И именно борьба за ресурсы в том числе является причиной войны против Украины, исходя из того, что российская федерация не смогла полностью заместить часть ВПК, которую приносила Украина в свое время в общесоветскую картину, и в том числе ряд дефицитных ресурсов», - объясняет Игорь Чаленко.

Также, констатирует он, Запад тоже расценивает Украину не только как светоч демократии, как форпост западного мира в Восточной Европе, но и как источник ископаемых. В частности, напоминает эксперт, французов вытесяняют сейчас из Африки, с тех территорий, где они добывали уран, но он им нужен для атомной энергетики, и вот расчет на то, что помощь Украине сейчас в дальнейшем обернется ураном для Франци.

«Как мы понимаем, есть желание привлечения американских компаний на залежи разных полезных ископаемых. Собственно, мы это когда-то видели уже, и в прошлое десятилетие, сланцевый газ, помните, история была, и какие компании заводились тогда, и американский бизнес в эту тему заводился, кстати, широкомасштабная война свернула все эти проекты», - заключает Игорь Чаленко.

Как сообщала Politeka, Сакварелидзе рассказал, почему заместителя директора НАБУ Гизо Углаву обвинили в сливе информации.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о тяжелых боях в Крынках.