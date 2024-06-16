Украинцы, которые тратят на коммуналку более 20% совокупного дохода семьи, имеют право получить субсидию. Монетизированная (то есть предоставляемая деньгами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию.



Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет сайт Стена.

Субсидия предоставляется лицам из состава домохозяйства, если они платят за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж.

Платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Также имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет.

Оформить жилищную субсидию может:

один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды;

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении. Однако, при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться.





Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размера обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, следует среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.

Обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.

Затем его делят на размер прожиточного минимума – с 1.01.2024 г. составляет 2920 грн. Результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

В настоящее время действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и времени на заполнение декларации. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Подать упрощенное обращение для назначения субсидии (или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов) можно:

почтой или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Действие (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

В случае отказа в субсидии, у вас есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если нашли ошибку в собственных документах. После проверки обновленных документов, Пенсионный фонд может назначить субсидию.