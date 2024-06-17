Теперь, сотрудники агросектора получат бронирование от мобилизации на один год, чтобы создать условия безопасного сбора урожая. Об этом пишет сайт Стена.

По словам Тараса Высоцкого, имеющиеся «брони» аграриев автоматически продлили на три месяца. А второе бронирование будет предоставляться работникам агросектора на целый год вместо 6 месяцев.

Общая норма бронирования — до 50%, однако для некоторых профессий можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества, рассказал Высоцкий.

Исполняющий обязанности министра агрополитики также отметил, что на определенных направлениях количество работников уменьшилось почти на 20% в связи с мобилизацией аграриев, из-за чего на остальных рабочих увеличилась нагрузка.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331, определяющий условия так называемого экономического бронирования.

Согласно ему, предприниматели и компании должны оплатить повышенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен за каждого своего работника, которого хотят забронировать. Кому именно следует предоставить «бронь», будет решать сам бизнес, определяя, кто наиболее критичен для его работы.

Процент забронированных и процедуру бронирования будет определять Кабинет Министров. Механику уплаты военного сбора описали в другом законопроекте №11332, текст которого также не опубликован.

Впоследствии в парламент подадут альтернативные законопроекты, которые будут предусматривать другие модели бронирования.