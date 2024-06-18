Кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, что настоящие партнеры Китая – это США и ЕС, с ними он торгует, а из россии вытягивает ресурсы за бесценок и ставит несправедливые условия.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Все говорят, что Китай рядом с россией, Китай так наблюдает за ситуацией. Но давайте посмотрим на торговлю Китая, на товарооборот: россия – это 4% в 2023 году, Соединенные Штаты Америки – это 11%, Европейский Союз – это 13%. То есть совокупно Европейский Союз плюс США – 24%, а с другой стороны россия – 4%. И для Китая это важно. Когда говорят о позиции Китая, прежде Китай видит эти цифры и думает, что основные-то заработки в Европейском Союзе и в США, а не в россии», - объясняет Иван Ус.

Да, констатирует эксперт, от россии Китай получает ресурсы, это его устраивает, но еще он видит, что в этой ситуации может позволить себе выкручивать руки россии. Поэтому, рассказывает он, когда россия предлагает больше своего газа, построить «Силу Сибири-2» и другие идеи, Китай говорит, чтобы россия это все делала за свой счет, а больше газа и не очень-то надо, потому что есть еще Центральная Азия, есть Иран и Катар, у них эта система диверсифицирована.

«И Китай потому говорит так: «Ваша доля есть, окей, но, если вы хотите действительно увеличить поставки газа к нам, то по стоимости на внутреннем рынке». Что такое цена внутреннего рынка? Это газ, который с помощью субсидий, предоставляемых гражданам россии, самый дешевый, возможно, даже среди многих стран мира. Но из-за этих субсидий, из-за этого механизма цена его ниже себестоимости. То есть Китай просит поставлять газ дешевле себестоимости», – рассказывает Иван Ус.

Как сообщала Politeka, Богуславский заявил, что война – это продолжение решения той задачи, которую мы поставили перед собой в 2013 году.

Также Politeka писала о том, что Бюн об отношениях Китай и рф: «Что-то очень не понравилось китайской стороне».