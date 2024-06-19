С 2017 года в Украине ежегодно увеличиваются требования к стажу на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу: в этом году нужно иметь не менее 31 года стажа, а в 2028 году потребуется уже 35 лет. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо соответствовать этим требованиям, иначе придется работать до 63 или 65 лет, пишет сайт Стена.

Таким образом, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно непрерывно работать не менее 25 лет и платить взносы по своей зарплате. Жительница Днепра Светлана рассказывает, что работает в продуктовом магазине 20 лет, но официально оформлена лишь с 2017 года.

"Мне стажа не хватит. Что делать? Работать. Хозяйка оформила меня в 2017 году, когда я сама попросила. У меня племянник – журналист. Когда пенсия стала зависеть от стажа, он позвонил и спросил: А у тебя сколько стажа? Я посчитала: мне бы и на пенсию в 63 года не хватило, если бы я не начала официально работать", - возмущается она.

Сейчас нет точных данных, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году. Последние подсчеты, которым уже более семи лет, показывают, что в 2028 году пенсию в 60 лет не смогут получить 45% украинцев этого возраста (из них 5% будут работать до 65 лет). Однако ситуация значительно изменилась из-за коронавируса и войны.

Старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко говорит, что сложно прогнозировать, сколько украинцев не смогут выполнить требования стажа: "Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, и трудно предсказать, какая будет ситуация через год-два."



Сейчас наблюдается значительное сокращение числа пенсионеров, что связано с войной, оккупацией и ростом числа тех, кто вынужден работать дольше.

В Украине можно увеличить размер будущей пенсии, добровольно согласившись повысить пенсионный возраст. Например, выход на пенсию в 65 лет увеличит пенсию на 30%.