Вторжение России в Украину возродило давние страхи перед войной и вынудило западный мир пересмотреть свои приоритеты.

На рынке вооружений происходит настоящая революция, пишет Bild.

Это видно на крупнейшей в Европе выставке оружия Eurosatory, которая в настоящее время проходит в Париже. Более 2000 производителей из 62 стран представляют на выставке свои новейшие системы вооружения.

Ведущие оборонные компании, включая Rheinmetall из Германии, Thales из Франции и Northrop Grumman из США, испытывают настоящий бум спроса на свои военные системы.

Возрождение интереса к тяжелым ракетным комплексам и бронетехнике стало неожиданным трендом, демонстрируя их важность в современных военных конфликтах.

Множество компаний, которые ранее не активно вкладывались в военные технологии, внезапно начали разрабатывать новое вооружение и военные решения, стремясь не только поддержать оборонные усилия в Европе и Украине, но и обеспечить экономическую выгоду.

Важным моментом стало и появление нового рынка в Европе для производителей, которые ранее специализировались на поставках в конфликтные регионы Африки, Ближнего Востока и Азии.

Плохие новости для Владимира Путина, из-за которого началась эта революция: ни один из 2000 оружейников в Париже не хочет экспортировать оружие в рф. Оружейная революция, спровоцированная войной в Украине, может погубить самого кремлевского диктатора.





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