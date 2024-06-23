В случае дальнейших ограничений, России может потребоваться переходить на бартерные сделки, что напомнит о прошлых временах, когда обмен шкурами и алмазами был обычным делом.

Какие инструменты давления на экономику России наиболее эффективны и какие санкции больше всего оказали давление на РФ, в деталях рассказал российский экономист Игорь Липсиц.

Он заявил, если рассматривать варианты давления на экономику России, то основные идеи уже предложены группой российских экономистов. Основной механизм заключается в максимальной блокаде поставок нефти из России, поскольку это главный источник доходов бюджета. Если этот источник перекрыть, Россия начнет искать деньги внутри себя, что приведет к отъему средств у населения, тем самым подрывая политическую и социальную стабильность в обществе.

Российские корабли теневого флота вынуждены регистрироваться в Африке, так как из других стран их выжили. Также обсуждается блокада Балтийских проливов под предлогом контроля экологической надежности танкеров, перевозящих нефть по Балтийскому морю. Эти танкеры старые, что делает их потенциально опасными с экологической точки зрения.

«Дания начала серьезно рассматривать этот вопрос. Согласно законодательству ООН о международном судоходстве, каждая страна имеет право запрещать проход кораблей, несущих экологическую опасность. Если это будет реализовано, то треть нефтяного экспорта России будет заблокирована, и заменить эти поставки будет невозможно из-за отсутствия альтернативных маршрутов» - заметил эксперт.

При этом, по его словам, санкции существенно повлияли на внутреннюю экономику России. Недавно было предложено прекращение боевых действий в обмен на отмену санкций против России, что указывает на то, что санкции значительно ухудшили экономическую ситуацию.

«Из всех санкций, введенных против России, наиболее значительными оказались ограничения на валютные операции. Были введены санкции против Московской валютной биржи, что прекратило торги долларами и евро, оставив юань главной валютой в стране. Доля юаня в валютных операциях России достигла 54%, а в фонде национального благосостояния остались только золото и юань» - рассказал экономист.

Также он поделился, сейчас ведутся активные дискуссии и существует опасение, что могут возникнуть проблемы с торговлей юанем. Поскольку Московская валютная биржа находится под санкциями, крупные китайские банки могут отказаться от операций с юанем на этой бирже. Если это произойдет, поток китайских товаров в Россию может сократиться, что приведет к проблемам с торговлей.

В случае дальнейших ограничений, России может потребоваться переходить на бартерные сделки, что напомнит о прошлых временах, когда обмен шкурами и алмазами был обычным делом.

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