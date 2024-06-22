В целом, санкции привели к значительным изменениям в экономике и жизни россиян, создавая множество трудностей и неопределенностей.

Санкции оказали разное влияние на россиян. В некоторых случаях это привело к так называемым кратким положительным изменениям, рассказал российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, одной из причин была высокая цена на нефть, что позволило России получить значительные доходы, несмотря на санкции. Эти деньги помогли компенсировать исчезновение золотовалютных резервов и поддержать экономику, особенно военный сектор.

Также санкции привели к возвращению богатых россиян в страну вместе с их капиталами. Это также способствовало укреплению экономики и поддержке режима президента Путина. Однако эти положительные эффекты оказались временными.

"Рост заработной платы, особенно в гражданском секторе, начал замедляться из-за усиления инфляции и ограниченных возможностей бюджета. Дефицит импортных товаров и ресурсов, таких как семена и племенные животные, негативно сказался на сельском хозяйстве и производстве продуктов питания" - делится экономист.

Одной из проблем стало сокращение числа трудовых мигрантов из Средней Азии, что повлияло на сферу услуг и строительство. Это вызвало проблемы с уборкой улиц и поддержанием инфраструктуры, особенно в крупных городах.

"Ситуация с рублем также остается неопределенной, что затрудняет прогнозирование курса валюты. Сокращение импорта уменьшает потребность в валюте, но при этом снижает доступность импортных товаров, что негативно сказывается на экономике" - добавил эксперт.

Трудовые мигранты начинают искать работу в других странах, таких как Великобритания и страны Южной Европы, что усугубляет проблему дефицита рабочей силы в России.

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