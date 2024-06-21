Каждый украинец знает, что, начиная с 1 января 2018 года, достижение человеком пенсионного возраста еще не означает, что он имеет право на назначение государственных выплат от ПФУ. Да, теперь самым главным условием является наличие страхового стажа. Более того, с каждым годом украинцам нужно все больше работать, чтобы выйти на заслуженный отдых, но и здесь есть определенные нюансы.

Об этом пишет сайт Стена.

Так стало известно, что определенную категорию украинцев государство может лишить части трудового стажа, что повлияет на возможность оформить пенсию и ее размер. Согласно закону, принятому Верховной Радой Украины 25 апреля 2024 года, при назначении пенсии в Украине не будет засчитываться стаж, приобретенный в Российской Федерации после 2014 года.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Речь идет о не отнесении к трудовому стажу работы с 19 февраля 2014 года в силовых структурах РФ, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Однако, согласно этому же закону, украинцам, работающим в других странах (кроме РФ), будут засчитывать приобретенный там стаж. Это будут делать, даже если Украина не заключила соответствующий пенсионный договор с конкретной страной. Приобретенный за границей стаж предоставит право выхода на пенсию в Украине при достижении пенсионного возраста (60, 63 или 65 лет), но никак не повлияет на размер пенсии, если не были уплачены страховые взносы в Украине.