Антимонопольный комитета дал «Укрнафте», которая ранее находилась под контролем Игоря Коломойского, разрешение на получение в управление активов «Татнефти».

Речь идет о более 50% в ООО Татнефть-АЗС-Украина, ООО Полтава-Капитал и ООО Харьков-Капитал, пишет «NV Бизнес» со ссылкой на АМКУ.

Отмечается, что среди учредителей этих компаний присутствует российское ПАО Татнефть. В Полтава-Капитал его доля составляет почти 89%, в Харьков-Капитал — почти 93%, в Татнефть-АЗС-Украина — 100%.

У этих предприятий есть более 110 объектах различного типа, в том числе АЗК и нефтебазы.

Все они расположены на территории Полтавской и Харьковской областей. В «Укрнафта» утверждают, что состояние большинствва объектов неудовлетворительное – из почти 70 АЗС «Татнефти» в рабочем состоянии около 15.

Уровень инвестиций и сроки их возврата в работу не сообщается.

Напомним, 20 лет крупнейшая нефтедобывающая компания страны Укрнафта работала под контролем миноритариев — Игоря Коломойского и его партнеров. В подчинение государства «Укрнафта» перешла в ноябре 2022-го года.

Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года по подозрению, в частности, в мошенничестве и незаконном присвоении средств.

Кроме того, недавно Коломойский получил очередное подозрение. Генпрокуратура и Нацполиция считают его организатором покушения на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году из-за спора вокруг «Днепроспецстали».

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