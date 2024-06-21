В период с 23 по 28 июня т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) примет участие в Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые будут проходить в г. Сингапур (Республика Сингапур).

Украина и партнеры неоднократно привлекали и продолжают привлекать внимание FATF о нарастающих рисках и угрозах, которые провоцирует российская федерация из-за начавшейся кровопролитной войны против Украины.

После предварительного заседания Госфинмониторингом осуществлен свод всех заявлений FATF по поводу рисков россии с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Согласно последнему заявлению FATF:

«Члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущую финансовую связь россии со странами, подпадающими под действие контрмер FATF, рисками финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренной кибердеятельностью и атаками с использованием. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры для собственной защиты и защиты мировой финансовой системы.

FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность в связи с вышеупомянутыми рисками. Как и с начала агрессивной войны российской федерации, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими мировой финансовой системе. Как приостановленный член FATF, российская федерация все еще остается ответственной за выполнение своих обязательств по имплементации стандартов FATF».

Во время заседания в Сингапуре одним из ключевых вопросов должно быть сдерживание растущих усилий России, направленных на усиление ее связей с Северной Кореей, имеющих прямые признаки нарушений Резолюций СБ ООН, а следовательно и определенных Рекомендаций FATF и перешедших от скрытых к открытых.

В связи с этим, накануне заседаний FATF Министерством финансов Украины совместно с Госфинмониторингом обнародован соответствующий пресс-релиз, в котором призван FATF принять соответствующие действия по защите безопасности мировой финансовой системы и внести россия в "черный" список на ближайшем Пленарном заседании.

Россия продолжает систематически нарушать принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход к мировой финансовой системе. Россия также пытается препятствовать объективным техническим процессам - от наложения вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН до обещания послать делегатов на предстоящее пленарное мероприятие FATF, несмотря на приостановку своего членства в организации. В настоящее время FATF имеет подавляющее количество доказательств в поддержку эскалации ограничительных мер против рисков России. Пора для решительных действий", - заявил Игорь Черкасский, Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.