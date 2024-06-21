Об этом говорится на сайте Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Победителями этого года стали АО «ФАРМАК», ЧаО «КИЕВСТАР», ЧАО «НПО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ», ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ» и ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ Украина».

Награждение их званием «Честный налогоплательщик – 2023» проводилось под председательством Вице-президента ВОО АППУ, Председателя Совета ТО ВОО АППУ в г. Киеве Павла Погибы. Также присутствовали уважаемые гости – Чрезвычайный и Полномочный Посол и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, Заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Сергей Кондратюк и заместитель начальника Центрального Межрегионального управления ГНС по работе с КПН Елена Антипова.

«Государство должно оставаться финансово защищенным и стабильным, а значит, налоги должны платиться исправно и в полном объеме. Налоговая служба всегда готова к партнерству», – подчеркнул Сергей Кондратюк.

Ежегодный Всеукраинский рейтинг «Честные налогоплательщики – 2023» проводится в Украине с 2011 года. Его задача – поднять статус добросовестных налогоплательщиков, поощрение уплаты налогов, а также создание справедливых условий для развития бизнеса.

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