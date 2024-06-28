Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в Телеграмм о катастрофической нехватке инвестиций.

По его словам, в 1991 году Украина получила активов в рамках всей страны примерно на три триллиона долларов - амортизация этого богатства стала, по сути, "национальной идеей".

Сейчас, после амортизации на 70% от этих инвестиций остался примерно триллион по оценочной стоимости, по балансовой также триллион, но в гривнах.

"Простая арифметика говорит, что для одного лишь замещения убывающих основных средств, нужно капитальных инвестиций не менее 50 млрд дол в год. Это простой расчет: делим триллион долларов на 20.

Это и есть наш базовый показатель валового накопления основного капитала - 50 млрд дол в год. Или 25% ВВП, если брать показатель валового продукта по состоянию на 2021-й год. И это мы лишь остановим деградацию. Для обновления основных средств, капитальные инвестиции нужно увеличить до 60 млрд дол в год", - сообщил экономист.

Таким образом, говорит эксперт, к 50 млрд нужно добавить еще 10 млрд дол, что позволит на 1% в год сокращать износ основных средств.

По словам эксперта, сейчас нужно найти, кто инвестирует в Украину 60 млрд дол в год или новый триллион долларов в ближайшие 20 лет для обновления изношенного "совкового" триллиона.

"Кто инвестирует в нас эти деньги? США, ЕС? Смешно. Сами заработаем и инвестируем в себя? Еще смешнее. Никто больше не будет в нас инвестировать такие деньги... Мосты будут падать, метро - останавливаться и т.д", - сообщил финансовый аналитик.

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