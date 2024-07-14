Украинцам рассказали, стоит ли покупать доллар летом и чего ждать от валюты в ближайшие месяцы.

По причине неопределенности относительно будущей политики Нацбанка ждать того, что курс доллара снизится, не нужно, говорят эксперты.

Как рассказал финансист Даниил Монин, если у вас есть свободные гривны - стоит покупать доллары, потому что на данный момент непонятно, как будет вести себя Нацбанк.

По словам Монина, что в последние месяцы регулятор проводил политику управляемой девальвации и постепенно ослаблял гривну.

"И это даже с учетом прихода 9 миллиардов долларов внешней помощи. Думаю вряд ли он изменит политику летом", - считает Монин.

Также как прогнозирует финансист, падение курса доллара в конце лета вряд ли состоится.

Поэтому ниже 40 гривен за доллар доллар вряд ли снизится.

По словам специалиста Тараса Лесового, на финансовом рынке не стоит ждать внезапных и резких процессов.

Начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой считает, что международная поддержка, в частности, финансовая - достаточно весомый аргументом для стабильности экономики нашей страны.

Источник: 24 канал.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.