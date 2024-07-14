По причине неопределенности относительно будущей политики Нацбанка ждать того, что курс доллара снизится, не нужно, говорят эксперты.
Как рассказал финансист Даниил Монин, если у вас есть свободные гривны - стоит покупать доллары, потому что на данный момент непонятно, как будет вести себя Нацбанк.
По словам Монина, что в последние месяцы регулятор проводил политику управляемой девальвации и постепенно ослаблял гривну.
"И это даже с учетом прихода 9 миллиардов долларов внешней помощи. Думаю вряд ли он изменит политику летом", - считает Монин.
Также как прогнозирует финансист, падение курса доллара в конце лета вряд ли состоится.
Поэтому ниже 40 гривен за доллар доллар вряд ли снизится.
По словам специалиста Тараса Лесового, на финансовом рынке не стоит ждать внезапных и резких процессов.
Начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой считает, что международная поддержка, в частности, финансовая - достаточно весомый аргументом для стабильности экономики нашей страны.
Источник: 24 канал.
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