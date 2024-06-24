В августе украинцы будут отмечать праздник Дня Независимости. Правительство Украины именно к этому дню порадует некоторых украинцев дополнительными выплатами Кто и сколько получит, говорится в Постановлении Кабмина.



Сообщает сайт Стена.

Денежные выплаты ко Дню Независимости будут положены лицам с инвалидностью I группы. Таким гражданам положено 3 100 гривен. Гражданам с II группой — 2 900 гривен, III группы — 2 700 гривен. В частности, речь идет о людях, инвалидность которых является следствием войны, общего заболевания, трудового увечья.

Кроме того, на денежные выплаты в размере тысячи гривен, могут рассчитывать:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получат выплаты в размере 3 100 гривен.

На выплату в размере 650 гривен могут претендовать:





члены семей погибших или умерших ветеранов войны;

члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;

жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз.

Также «подарок» в виде 450 гривен ко Дню Независимости получат: