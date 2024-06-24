На прошлой неделе Россия объявила об официальном оформлении «всеобъемлющих» торговых, безопасных и финансовых связей с Северной Кореей.

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке на сайте Аmlintelligence анализирует как FATF может эффективно действовать против углубления российско-северокорейского альянса.







Это один из самых свежих примеров постоянной кампании Кремля по размыванию целостности мировой финансовой системы – борьба с ней требует использования дополнительных инструментов, доступных нам.

Не замечая многих наблюдателей, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальная надзорная организация, является одним из самых эффективных учреждений для сдерживания злоумышленников и поддержки безопасности глобальной финансовой системы. Миссия FATF заключается в уменьшении трех ключевых рисков: отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма – все они являются партнерами России – сейчас разделяют это отличие. На этой неделе FATF собирается в Сингапуре, что открывает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России.

Чтобы поддержать свою обессиленную армию, погрязшую на украинских полях, Россия все больше полагается на Северную Корею по поставкам боеприпасов, нарушая санкции ООН. В этом году она выпустила десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Чтобы скрыть свои нарушения, в марте 2024 года Россия воспользовалась правом вето прекратить работу группы экспертов ООН, которая следит за выполнением санкций Северной Кореей.

Кремль также снабжает Северную Корею нефтью и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же нарушая санкции ООН. Таким образом, ось Россия-Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Инна путь обратно в мировую экономику, которая почти повсеместно ее избегала.

Россия также обеспечила Ирану черную дверь для доступа к международной финансовой системе, нарушая правила FATF. Россия предоставила Ирану доступ к SPFS, системе финансовых переводов, которую Россия ввела, чтобы обойти санкции SWIFT. Российский государственный банк ВТБ открыл филиал в Тегеране. Иран также стал источником оружия для России, поскольку иранские беспилотники используются против украинских городов и гражданских целей.

В то время, как Россия продолжает иметь доступ к глобальной банковской системе, она интегрирует в свою экономику самых опасных глобальных актеров, а также ослабляет гарантии отмывания денег и стандарты корпоративной прозрачности.

«Если Россия попадет в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам».

Кремль откровенно финансирует терроризм через государственное спонсирование Группы Вагнера – глобальной наемной силы, признанной правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США. Кремль также налаживает связи с Талибаном, сообщается, готовясь признать его законным правительством Афганистана.

В феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России, выразив обеспокоенность сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренную кибер-деятельность, происходящую из России. Несмотря на приветствие, дальнейшие действия России доказали, что усиление незаконной финансовой деятельности Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре будет внесение FATF России в свой так называемый черный список.

Если Россия будет включена в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам. Центральный банк России ранее заявлял, что этот шаг будет сорвать большую часть его денежной деятельности.

Такие действия FATF помогут оградить национальные финансовые системы и международный бизнес от вливаний российских грязных денег, включающих доходы от ее террористической деятельности в Украине.

«Государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Внесение России в черный список FATF также уменьшит угрозы для компаний, которые сознательно или бессознательно рискуют быть вовлеченными в посреднические сети России, способствующие обходу санкций. Эти компании сталкиваются с перспективой стать объектом вторичных санкций либо утратить корреспондентские дела с западными банками.

Черный список, таким образом, будет противодействовать интенсивному политическому давлению со стороны России на некоторых ее торговых партнеров, чтобы помочь ей избежать санкций.

В то же время, это пошлет четкий сигнал о том, что будет серьезный ответ другим странам с небрежным отношением к грязным деньгам и пренебрежением правилами защиты глобальной финансовой безопасности.

Странам-членам FATF не следует ожидать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Эти списки, как в Великобритании и ЕС, могут использоваться для усиления давления на Россию и усиления соответствия частного сектора. Канада показала путь, требуя от канадских финансовых учреждений рассматривать все транзакции, связанные с Россией как высокорисковые. Другие страны могут следовать.

Понятно, что оговорки и заявления международного сообщества не могут убедить Россию изменить свой путь. Неспособность устранить вопиющие нарушения международных норм будет только способствовать усилению злонамеренного поведения и будет способствовать другим злоумышленникам.

Международному сообществу пора ввести более жесткие меры против России, чтобы защитить себя и свои финансовые системы.

Источник: amlintelligence

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