Об этом говорится на сайте Ассоциации налогоплательщиков Украины.

«Ассоциация налогоплательщиков Украины, которую я имею честь возглавлять уже более 9 лет, которой в ноябре прошлого года исполнилось уже 25 лет, неустанно продолжает работать над созданием благоприятных условий для развития предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, усилением авторитета налогоплательщиков максимальным привлечением украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов», - отметил Григол Катамадзе.

С этой целью Ассоциация положила начало ежегодному Всеукраинскому рейтингу «Честные налогоплательщики» еще в 2011 году. Итоги этого года Территориальное отделение подвело 20 июня. Результаты таковы:

АО «ФАРМАК»;

ЧАО «КИЕВСТАР», состоящие на учете в Центральном офисе КПН;

ЧАО «НПО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ»;

ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ»;

ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА», состоящих на учете в Главном управлении ГУ ГНС в городе Киеве.

По словам Григола Катамадзе, несмотря на войну, Ассоциация налогоплательщиков Украины не прекратила свою работу, аккумулирует свои усилия, защищает интересы налогоплательщиков и будет продолжать это делать. Победители получили высокое звание «Честный налогоплательщик – 2023».

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