Среди этих банков достаточно много финансовых учреждений, незаконно выведенных с рынка во время так называемого "банкопада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ Банк", который находится в процессе ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Фонда .

По состоянию на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена ​​информация о ПАО "КСГ Банк" как юридическом лице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации КСГ Банка уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Восстановлению контроля над КСГ Банком предшествовали почти семь лет судебных разбирательств.





Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ задается вопросом: "Зомби-банки" возвращаются или может "зомби-схемы"?

После длительной паузы Фонд гарантирования проявил незаурядную активность по взятию под свой контроль активов банков, которых его чиновники называют "зомби".

На самом деле, среди этих банков достаточно много финансовых учреждений, незаконно выведенных с рынка в 2014-2015 годах во время так называемого "банкопада".

Так называемый банкопад в Украине был второй волной первоначального распределения капитала, который в данном контексте следует назвать уже "вторичным" (первый был при приватизации 90-х годов).

Технически "банкопад" – это было отчуждение активов частного бизнеса в пользу узкой группы лиц, причастных к власти.

Вроде: у вас в активах есть, например, хорошее автотранспортное предприятие, то мы идем к вам.

С 2014 г. с началом так называемой банковской реформы сформировался определенный тип бизнеса: не создать, а забрать, отжать, поделить, рейдернуть, и это продолжается и сейчас.

То есть скорая нажива, легкие деньги стали мейнстримом как банкопада, так и последующих "реформ" банковского сектора.

Но акционеры нескольких банков во время банкопада не испугались угроз тогдашней власти и продолжили борьбу за свои активы в судах.

Именно эти банки Фонд гарантирования и называет "зомби".





В настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над ПАО "КСГ БАНК".

15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена ​​информация о ПАО "КСГ БАНК" как о юрлице в состоянии ликвидации.

А уже через три недели в том же реестре появилась запись о ликвидации ПАО "КСГ БАНК" уполномоченным лицом Фонда.

Очень быстро, не правда ли?

Ликвидация банка открывает путь к продаже активов банка уполномоченным лицом Фонда в процессе ликвидации.

Формально Фонд говорит об интересах вкладчиков, которых, кстати, в этом банке много не было.

Поэтому следует предположить, что ключевая цель – активы банка.

Сколько они могут стоить во время войны? Очевидно, что немного. А если к процессу подойти созидательно?

В любом случае, у Фонда всегда будет оправдание – была война, активы стоили дешево.

Полномочия Фонда существенно выросли в результате принятия так называемого "антибанковского закона" еще до полномасштабной войны.

Активы над якобы "зомби-банками" Фонд возобновил, осталось только взять под контроль ПАО "УКРИНБАНК".

Об этом, в частности, говорил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Но продажа активов банка с молотка да еще максимум в 5% от их реальной стоимости ничего не даст экономике и тем более вкладчикам.

Зато после ликвидации банка выиграют его должники, кредиты которых будут аннулированы.

Знаете, как может работать эта схема?

Производится оценка кредитного портфеля ликвидируемого банка.

К примеру кредит оценивают в 5% от его стоимости.

Это дает Фонду формальное право продать эти кредиты в 5% от номинала.

А должник из-за подставных лиц может выкупить свой кредит за 5% номинала и списать 95% остальных.

Ущерб от таких сделок вешается на акционеров банка, мол сами виноваты, что решили заняться бизнесом.

Кстати, Виктор Новиков должен знать о таких и других схемах.

Финклуб писал, что НАБУ и САП направили в Высший антикорсуд обвинительный акт по обвинению 15 должностных лиц ВиЭйБи Банка:

"На скамье подсудимых оказались эксперший заместитель главы НБУ Александр Писарук, член совета Нацбанка Николай Каленский, эксдиректор Гендепартамента банковского надзора НБУ Алла Шульга, экспредседатель правления ВиЭйБи банка Денис Мальцев, его бывший заместитель Андрей Яцюта, директор бизнес-центра «Экспертиза» Александр Фаер БЦ «Экспертиза» Дмитрий Жук, директор Станиславской торговой компании Наталья Перец, бывший руководитель юрдепартамента НБУ Виктор Новиков, эксдиректор департамента банковского надзора НБУ Светлана Фабер, эксзаместитель начальника Главного управления НБУ по Киеву и области Ирина Мезенцева, Ирина Лиходовская, Ирина Лиходовская, эксначальница отдела мониторинга кредитов Департамента сопровождения кредитов НБУ Ирина Виничук.

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