Специалисты Пенсионного фонда Украины периодически напоминают украинцам, что они обязаны обо всех изменениях в своей жизни информировать ПФУ. Если это не сделать в течение 10 дней, то человек рискует потерять свои выплаты. А в некоторых случаях даже придется пройти все круги правосудия.

Пишет сайт Стена.

И правда, все украинцы без исключения могут быть лишены государственных выплат и даже привлечены к ответственности через суд, если вовремя не сообщат ПФУ об изменении своего статуса.

Подтверждением этому служит случай произошедший в Чернигове.

Как сообщается в решении Черниговского районного суда, пенсионерка из Чернигова незаконно получала пенсию в связи с инвалидностью в течение нескольких лет. Речь идет о периоде с декабря 2020 по апрель 2023 года.

Вот только выяснилось, что медико-социальная экспертная комиссия не подтвердила сохранность инвалидности.





Женщина об этом знала, однако ПФУ не сообщила и продолжала получать пенсию, на которую уже юридически не имела права.

Суд решил взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области 63490 грн.

О каких изменениях должны сообщать пенсионеры ПФУ

изменения места жительства (в случае переезда из соответствующей местности, жительство на которой дает право на получение надбавки к пенсии);

изменение статуса получателя (досрочное прекращение обучения лицом, получающим пенсию в связи с потерей кормильца до 23 лет);

смена места регистрации (для вынужденных переселенцев);

снятие инвалидности (для получающих пенсию по инвалидности);

выезд на постоянное место жительства в другую страну (пенсии продолжают выплачиваться гражданам, проживающим на территории других стран, но если это обусловлено специальными межгосударственными соглашениями).

Сумма излишней выплаченной пенсии взимается с пенсионера. Он может заплатить добровольно или принудительно (через суд).

Напомним, также ПФУ следует сообщить о выезде за границу. Украинцам, которые находятся за пределами государства, продолжают выплачивать пенсии, однако только в том случае, если Украина имеет соответствующие соглашения со страной пребывания гражданина.