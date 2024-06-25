Специалисты Пенсионного фонда Украины периодически напоминают украинцам, что они обязаны обо всех изменениях в своей жизни информировать ПФУ. Если это не сделать в течение 10 дней, то человек рискует потерять свои выплаты. А в некоторых случаях даже придется пройти все круги правосудия.
Пишет сайт Стена.
И правда, все украинцы без исключения могут быть лишены государственных выплат и даже привлечены к ответственности через суд, если вовремя не сообщат ПФУ об изменении своего статуса.
Подтверждением этому служит случай произошедший в Чернигове.
Как сообщается в решении Черниговского районного суда, пенсионерка из Чернигова незаконно получала пенсию в связи с инвалидностью в течение нескольких лет. Речь идет о периоде с декабря 2020 по апрель 2023 года.
Вот только выяснилось, что медико-социальная экспертная комиссия не подтвердила сохранность инвалидности.
Женщина об этом знала, однако ПФУ не сообщила и продолжала получать пенсию, на которую уже юридически не имела права.
Суд решил взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области 63490 грн.
О каких изменениях должны сообщать пенсионеры ПФУ
- изменения места жительства (в случае переезда из соответствующей местности, жительство на которой дает право на получение надбавки к пенсии);
- изменение статуса получателя (досрочное прекращение обучения лицом, получающим пенсию в связи с потерей кормильца до 23 лет);
- смена места регистрации (для вынужденных переселенцев);
- снятие инвалидности (для получающих пенсию по инвалидности);
- выезд на постоянное место жительства в другую страну (пенсии продолжают выплачиваться гражданам, проживающим на территории других стран, но если это обусловлено специальными межгосударственными соглашениями).
Сумма излишней выплаченной пенсии взимается с пенсионера. Он может заплатить добровольно или принудительно (через суд).
Напомним, также ПФУ следует сообщить о выезде за границу. Украинцам, которые находятся за пределами государства, продолжают выплачивать пенсии, однако только в том случае, если Украина имеет соответствующие соглашения со страной пребывания гражданина.