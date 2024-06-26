По его словам, уже прошло два месяца, как Украина ни получала финансирование от Запада.

Об этом экономист Даниил Монин сообщил в своем телеграм-канале.

"Последнее если я не ошибаюсь был транш ЕС - 1.5 млрд евро 25 или 26 апреля. И хотя Минфин написал что Украина договорилась на финансирование ЕС безусловное в размере 27 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility на 2024-2027 года и в конце этого месяца получит 1.9 млрд евро или чуть больше 2 млрд долларов я понимаю что как то даже деньги от ЕС таят", - добавил Монин.

Экономист сообщил, что Украина получила 6 млрд +27 - это всего 33 млрд Евро на 4 года, а уже не 50 млрд от ЕС.

"Потому что 17 млрд вроде как должны были прийти грантами как часть процентов от замороженных рос активов. А с ними пока непонятка. Хотя я слышал про 1.5 млрд в июле возможно в этом году. Что касается святоши Байдена то США Украине ни копейки не даёт ...хотя конгресс США выделил 7.85 млрд до конца этого года. Явно тянут что-то", - считает Монин.

В то же время экономист добавил, что МВФ, вероятно, в начале июня даст 2.2-2.3 млрд долларов и до конца лета Украине денег точно хватит.

"Но все равно очевидно что в этом году Украину финансируют пока слабо финансово. Ибо на табло 11.8 млрд на текущий момент из 37 млрд которые вроде как заложены на поддержку Украины в этом году", - резюмировал Монин, добавив, что в данный момент активно обсуждается тема дефолта Украины.







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