Vodafone постоянно работает над обеспечением надежной связи и Интернета даже в условиях отключения электроэнергии.

Об этом идет речь в заявлении мобильного оператора, пишет сайт Стена.





"Мы установили батареи на станциях, регулярно обновляем парк аккумуляторов, увеличиваем количество базовых станций, работающих от генераторов и многое другое в планах!", - отметили в компании.

В Vodafone заверили, что, несмотря на значительную нагрузку на сеть во время аварийных ситуаций, инженеры и специалисты делают все возможное, чтобы абоненты имели интернет для дома. Но в компании призывают украинцев помочь снизить нагрузку на сеть.

Вот несколько советов:

Используйте Wi-Fi с технологией GPON, работающей даже без электричества.

Выбирайте текстовые сообщения или голосовые вызовы вместо видео- и голосовых сообщений в мессенджерах.

Уменьшите качество видео на YouTube и других приложениях.

Загрузите несколько видео или фильмов для просмотра в автономном режиме.

Выключите автоматическую загрузку мультимедиа в мессенджерах.

Сохраните важные файлы для доступа к ним в автономном режиме.

Как только свет вернется, вы сможете использовать устройства в обычном режиме. Важно также экономить электроэнергию и следить за нагрузкой на сеть в обычное время. Это особенно важно сейчас.