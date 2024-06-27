Аналитики ухудшили прогноз курса доллара по отношению к гривне. Некоторые даже уверены, что валютный курс в конце года может вырасти до 44 грн за доллар.

Пишет сайт Стена.

На сегодняшний день каждый украинец прекрасно понимает, что девальвацию украинской национальной валюты на фоне продолжающейся войны не остановить, соответственно держать излишек наличной гривны дома под подушкой не стоит. Еще бы, война ежедневно продолжает разрушать экономику Украины, и для покрытия дефицита госбюджета Нацбанк время от времени осуществляет денежную эмиссию.

В таких условиях прогнозировать будущий курс доллара достаточно сложно. В зависимости от действий Национального банка Украины курс доллара может колебаться как от 35 гривен за валюту, так и до 45 гривен.

В то же время аналитики уверены, что к концу 2024 года курс доллара составит около 42 гривен, таким образом среднегодовой курс ухудшится до 40,10 гривны за доллар.

Такой прогноз обнародовал Центр экономической стратегии консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров. К его разработке присоединились эксперты инвесткомпаний Concorde Capital, Dragon Capital и ICU, а также WIIW, Forbes Украина, Oxford Economics и Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) по German Economic Team.

"Пол года назад прогноз составил 40,5 грн/$1. Прогноз среднегодового курса ухудшился с 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1, в то время как в бюджете он заложен на уровне 40,7 грн/$1", - отметили там.

Государственный долг к концу этого года составит около 94-96% ВВП.

"С учетом нового курсового прогноза оценка бюджетного дефицита в долларах осталась практически такой же. То есть более $40 млрд. Оценка финансовых потребностей повышена примерно на $3 млрд - до $53,5 млрд, а международной помощи примерно на $1,5 млрд - до $36, 5 млрд", - говорит заместитель директора ЦЭС Мария Репко.





Усредненный прогноз инфляции на текущий год был улучшен с более чем на 10%, до менее чем на 8%. В то время как ожидания роста реального ВВП ухудшены до чуть менее 3,5% с около 3,9%.

"Если в декабре в прошлом году отдельные аналитики допускали увеличение экономики в этом году на 5%, то сейчас оптимисты оценивают его чуть выше 4%", – говорится в сообщении.

Напомним, что Национальный банк Украины с 21 мая упразднил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% официального курса НБУ.