По плану Трампа произойдет «полное отделение» от Китая, что также скажется на экономике США.

Суть, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Moody's Analytics, заключается в том, что политика Трампа спровоцирует рецессию к середине 2025 года.

Безработица и инфляция подскочат. Нижняя половина распределения доходов в США пострадает больше всего.

Moody's основывало свой прогноз на давнем плане Трампа ввести 10-процентную пошлину на весь импорт и 60-процентную пошлину на товары из Китая. Это достаточно дорого.

По данным Института международной экономики Петерсона, средняя семья в США будет платить на 1700 долларов больше в год при более высоких ценах.

Два главных пункта консенсуса сейчас США заключаются в том, что глобализация токсична и что Америка находится в конкуренции с Китаем с нулевой суммой. Отчасти именно это мешает Байдену в полной мере заняться планами торговой войны Трампа.

Ранее бывший президент изложил «политику всех тарифов», согласно которой импортные пошлины полностью заменят подоходный налог.

Экономические издержки возврата к фискальной политике 19-го века резко лягут на плечи рабочих и их семей — того типа людей, которые все чаще переходят на сторону Трампа.

К последнему плану Трампа следует добавить «полное отделение» от Китая, что также скажется на экономике США.

Все это приводит к повышению стоимости заимствований, стремительному росту инфляции и решительному сдвигу в сторону деглобализации.

Источник: The Financial Times.

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