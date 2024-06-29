В период с 23 по 28 июня т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) приняла участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF в г. Сингапур (Республика Сингапур).

В ходе Пленарной недели FATF рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПИК/ФТ/ФРЗМЗ).Важным для Украины было рассмотрение вопроса о дальнейшем применении в РФ санкций за нарушение ею Стандартов FATF, продуцирующих ежедневно возрастающие риски и угрозы ВК/ФТ/ФРЗМЗ.Согласно официальной информации FATF по результатам Пленарного заседания, остановка членства РФ в FATF остается в силе. В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 г., FATF повторно подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Напоминаем, что по результатам Пленарного заседания в феврале т.г., FATF принято соответствующее Заявление, согласно которому члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF. , риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-требователей. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

«FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.





Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтвердило свое Заявление опубликованное 24.02.2023 г.».

Один из важных вопросов рассмотренных FATF касался усиления рисков, исходящих от Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Действия КНДР (имеющей стратегическое военное и экономическое партнерство с РФ) имеют прямые признаки нарушений Резолюций Совета Безопасности ООН, а следовательно и соответствующих Рекомендаций FATF. В связи с этим, FATF обнародовала обновленное заявление в котором, учитывая повышенные риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), повторила свой призыв применять контрмеры в отношении высокорисковых юрисдикций (КНДР, Иран). В заявлении, в частности, указано:





- FATF постоянно повторяет с 2011 г. необходимость для всех стран надежно реализовывать целевые финансовые санкции в соответствии с Резолюциями СБ ООН и применять такие контрмеры для защиты своих финансовых систем от угроз ВК/ФТ/ФРЗМЗ, происходящих из КНДР:

- прекращение корреспондентских отношений с банками КНДР;

- закрытие любых дочерних компаний или филиалов банков КНДР в своих странах;

- ограничение деловых отношений и финансовых операций с лицами КНДР;

– КНДР увеличила связь с международной финансовой системой, что повышает риски ФРЗМЗ. Это требует большей бдительности и восстановления внедрения и соблюдения этих контрмер против КНДР;

- возможность получать надежную и достоверную информацию для поддержки оценки рисков ФРСМЗ, связанных с КНДР, осложняется недавним прекращением мандата Группы экспертов Комитета ООН 1718. Таким образом, FATF будет контролировать меры по соблюдению целевых финансовых санкций КНДР и внедрению контрмер.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке .