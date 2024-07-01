Даниил Монин, эксперт экономических программ UIF проанализировал новый отчет МВФ. В нем в частности прогнозируется окончание войны в Украине.



"Окончание войны. Для меня очевидно что все планы и прогнозы МВФ заточены исключительно на вариант что война завершится в конце 2024.

Потому что что делать если это не так - у МВФ явно нет.

Четким подтверждением этого должен стать бюджет 2025 года где гос расходы должны быть сокращены ниже отметки 50% ВВП. Причем расходы на зарплаты в гос секторе с 20 до 10%. Для меня очевидно что это сокращение расходов на армию что логично что без войны содержать 1 млн армию и платить 15% ВВП зарплат нет необходимости", - написал Монин у себя в телеграм канале.



По его мнению, исходя из отчета с учётом небольшого размера грантов МВФ видит дефицит бюджета на 2025 год в размере всего 7.5% ВВП и это по факту год выхода из войны.



"И только такой режим способен удержать государственный долг ниже отметки 100%, при том что на конец 2024 года МВФ видит гос долг 97.3% ВВП.

а если война не закончится а пока я оцениваю вероятность этого как небольшую, то все планы надо будет существенным образом менять.

Особенно с точки зрения финансирования и здесь финансирование от G7 на уровне 50 млрд долларов может быть как раз кстати.ибо пока основной источник финансирования на 2025 год по мнению МВФ есть ЕС в размере 13.7 млрд. Тогда как в 2025 мы тела кредитов МВф должны отдать больше чем взять. Причем отдавать будем дешёвые деньги а брать жёстко дорогие", - пишет Монин.

По его мнению, МФВ будет помогать Украине при любых сценариях развития событий.



"Давать 50 млрд под залог росийских международных резервов это хорошая тема запада принуждения Рашки к оплате за содеянные разрушения", - подытожил эксперт.

Как сообщала Politeka, Когут заявил, что кодекс парламентской этики сравним с клятвой Гиппократа.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будут ли западные инструкторы в Украине.





