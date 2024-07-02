Заставить заплатить Россию за агрессию против Украины можно забрав у нее активы на сумму около 200 миллиардов долларов, замороженных в Euroclear.

Историк Николас Малдер из Корнельского университета отметил в своей книге «Экономическое оружие: рост санкций как инструмента современной войны», что войны 19 века почти невероятно щедро защищали коммерцию и финансы.



Например, во время Крымской войны (1853-56) англичане и россияне тщательно платили друг другу проценты по старым долгам, даже когда они сталкивались на полях сражений. Один британский министр считал, что цивилизованные нации должны выплачивать государственные долги своим врагам даже во время войны.

С тех пор отношение и юридические теории значительно изменились. Сегодня страны используют экономические санкции в качестве средства наказания своих противников. В частности, США серьезно настроены нанести России экономический удар из-за ее вторжения в Украину, даже если это создает напряжение в отношениях с европейскими союзниками.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, отвечающий за экономические санкции, подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы разрушить российскую военную машину, создавая для нее максимальные затраты, в то же время минимизируя убытки для других стран. Несмотря на уклонение России от санкций из-за торговли с Китаем, Индией и Турцией, Адейемо и министр финансов Джанет Йеллен разрабатывают новые способы помешать России.

Остается вопрос о российских активах на сумму около 200 миллиардов долларов, замороженных в Euroclear. Согласно политике Euroclear Россия не имеет права на проценты, заработанные на этих деньгах. Однако некоторые эксперты считают, что эти активы следует передать Украине для поддержки в войне.

В отличие от практики во время Крымской войны сегодня страны могут конфисковывать активы своих противников, хотя это и создает определенные юридические сложности. Европейские союзники, в частности, действуют осторожно из-за опасений эскалации конфликта и подрыва доверия к безопасности финансовых операций.

В конце концов, на саммите G7 была достигнута предварительная договоренность о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов на военные усилия, которые будут погашены за счет доходов от российских активов. Это решение позволяет обходить юридические проблемы, сохраняя контроль над активами.

Абсурдно, что во время Крымской войны враждующие стороны выплачивали друг другу проценты и почти так же абсурдно выглядит сегодняшняя осторожность западных стран в обращении с российскими активами. Чтобы заставить Россию заплатить за свою агрессию, члены G7 должны действовать как единый фронт, забирая активы, несмотря на риски.

Источник: nytimes

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