Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объяснил, что сейчас ситуация с энергетикой в Украине хуже, чем в прошлом году, потому что тогда россияне били по распределительных объектах, а теперь по генерации.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает гость программы, первые российские обстрелы, которые начались в октябре 2022 года, были направлены на объекты Укрэнерго, это распределительные объекты, трансформаторные подстанции. Восстанавливать их нам удавалось, продолжает он, у нас был большой запас и самих трансформаторов, огромное количество нам надавали наши партнеры, и блочный принцип восстановления помогал делать это достаточно быстро.

«Россияне для себя поняли, что в этой ситуации они не добьются результата, если будут бить по ТПшкам, и они начали бить по генерации. Первый удар по генерации произошел в начале марта, 9 марта 2024 года, и вот они ударили по маневровой генерации. И вот этих ударов уже на сегодня за 2024 год произошло 6 или 7, и около 85% маневровой генераций выведено из строя. Что такое маневровая генерация? Это наши гидроэлектростанции и тепловые электростанции», - рассказывает Олег Попенко.

По его словам, у нас сегодня разрушено около 9 гигаватт маневровой генерации из 11, это 85%. И восстановить ее, добавляет эксперт, невозможно, потому что это сумасшедшие деньги, 1 гигаватт – это 1 млрд долларов как минимум.

«Все эти объекты находятся на открытой ладони для российских ракет. Поэтому есть ли смысл их восстанавливать? Конечно, нет. Поэтому нужно думать о том, как строить распределенную генерацию. Это когда большое количество объектов разбросаны по всей территории Украины, их и вычислить сложно, и разбить их сложно, они небольшие, разные бывают мощности», - объясняет Олег Попенко.

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