Кандидат экономических наук Иван Ус рассказал, сможет ли Украина избежать дефолта, ведь в августе истекает срок долговых каникул по еврооблигациям, и можно ли будет снова договориться.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В 2022 году, когда началась полномасштабная война, Украина договорилась со своими кредиторами о том, что на 2 года откладываются все платежи, которые Украина должна была им заплатить, то есть по всем кредитам, которые мы получили. Тогда казалось, что за 2 года война завершится, и Украина сможет вернуться к нормальной финансовой деятельности, как это было до полномасштабной войны», - рассказывает Иван Ус.

Тем не менее, констатирует он, прошло 2 года, а ситуация не поменялась в первую очередь из-за того, что продолжаются военные действия, которые съедают ресурсы государства. И государство сейчас, продолжает эксперт, думает не о том, как рассчитываться с кредиторами, а о том, чтобы направлять деньги в первую очередь на военные нужды.

По его словам, естественно, что теперь кредиторы не очень хотят идти на аналогичную сделку, но здесь вопрос, готова ли Украина дать более жесткие гарантии того, что заплатит, но сначала нужно продлить эти долговые каникулы или еще на 2 года, или до завершения полномасштабной войны. Хотя и тут, добавляет гость программы, есть нюанс, юридически у нас войны нету.

«Так как юридической фиксации нету, то и возникает ситуация, что очень сложно так договариваться. Но это не означает, что невозможно будет прописать эту формулировку, главное, чтобы все-таки, Украина (и тут мы не можем решить эту проблему без своих партнеров) вновь договорилась. Возможно, какие-то придется дать более существенные обещания по сравнению с предыдущими», - объясняет Иван Ус.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что Франция сейчас под большой угрозой, и к этому приложил руку кремль.

Также Politeka писала о том, что Жалило рассказал, закроют ли в Украине все шахты.