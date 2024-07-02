Украина может объявить дефолт в августе, если не удастся договориться о реструктуризации долга с международными кредиторами.

Несмотря на то, что падение экономики Украины замедлилось по сравнению с первым годом войны, страна по-прежнему зависит от поддержки для своего функционирования. Для этого необходимо финансирование из-за границы.

В статье The Economist отражен процесс переговоров Украины с международными кредиторами, которые должны завершиться к 1 августа, в противном случае стране может угрожать дефолт. Вот ключевые моменты из этой публикации.

С начала полномасштабного российского вторжения, иностранные кредиторы Украины, включая частные фонды, банки и правительства других стран, владеющие ее суверенными облигациями, договорились с украинскими властями о временном прекращении платежей по долгам. В случае обычного обслуживания долговых обязательств, Украина должна тратить на это 15% своего ВВП ежегодно, что стало бы второй крупнейшей статьей государственных расходов после обороны, отмечает The Economist.

Срок действия этого моратория истекает 1 августа, и сейчас украинские власти ведут переговоры с кредиторами. В июне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что добиться согласия пока не удалось. Основным предметом переговоров является реструктуризация долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Министерство финансов Украины предложило списать 60% текущей стоимости долга, то есть около 12 миллиардов долларов, которые должны быть выплачены в 2024–2027 годах. Однако владельцы облигаций Украины не согласились с этим предложением и выразили готовность списать лишь 22% долгов.

Международный валютный фонд (МВФ), ключевой игрок в предоставлении финансовой помощи Украине, поддерживает идею реструктуризации на условиях, которые предлагает страна (со списанием 60% долга). По программе финансовой помощи МВФ Украина должна придерживаться жесткой бюджетной дисциплины и снизить государственный долг, который сейчас превышает 90% ВВП, до 60% к 2033 году. МВФ считает, что списание долга поможет Украине "свести концы с концами". Однако частные кредиторы скептически относятся к этому, считая анализ экономистов МВФ устаревшим.

Если договориться о списании долга не удастся, Украине остаются два варианта: продление моратория на выплаты по долгам или дефолт. Как отмечает The Economist, разница между этими двумя сценариями не значительна, поскольку в обоих случаях кредиторы не получат выплат.

Обычно страны пытаются избежать дефолта, чтобы сохранить возможность вернуться на финансовый рынок и снова привлекать заемные средства через продажу облигаций. Но для Украины, вынужденной покинуть рынки капитала из-за российского вторжения в 2022 году, это пока не актуально. Поэтому в долгосрочной перспективе, пока идет война, дефолт вряд ли повлияет на ее способность привлекать инвестиции.

Правительства стран-кредиторов Украины, прежде всего Евросоюза и США, готовы поддержать продление моратория на обслуживание долга, однако частный сектор настроен более осторожно. Обычно кредиторы, соглашаясь на реструктуризацию долга, надеются на улучшение экономической ситуации в стране. Однако в случае воюющей страны этого недостаточно — необходима еще и уверенность в ее победе. "Чтобы страна могла расплатиться по долгам, она должна продлить свое существование", - отметил один из владельцев украинских облигаций в комментарии The Economist.

Частным кредиторам важно убедиться, что западные правительства продолжат оказывать финансовую поддержку Украине не только посредством вооружения, но и средств на текущие расходы. Еще одна обеспокоенность инвесторов связана с предстоящим восстановлением страны. Хотя страны-союзники и МВФ обещают, что после войны Украина сможет вернуться на финансовые рынки, инвесторы сомневаются в реалистичности таких планов. Они считают, что нынешняя реструктуризация — это способ перевести бремя поддержки Украины с налогоплательщиков на финансовый сектор, и что западные правительства предпримут еще много попыток этого добиться.

Еще одна проблема состоит в том, что восстановление страны вряд ли принесет прибыль инвесторам, заключает The Economist. Поэтому Украине еще долго потребуется помощь западных стран, а не только частные инвестиции. Стране необходимо подготовить кадры для восстановления и восстановления инфраструктуры.

Сегодня ситуация с реструктуризацией долга демонстрирует недоверие между правительствами и финансовым сектором, что может осложнить оказание помощи Украине.

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