Эксперт по ЖКХ Олег Попенко заявил, что в последующие месяцы ситуация с отключениями света, может, и улучшится, но не глобально, и дал совет украинцам на зиму.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Скажем так, стабильно плохо. В среднем отключения в сутки по Украине 10-12, в некоторых регионах до 14 часов в сутки идут отключения. Опять же, в каждом регионе по-разному, есть внеочередные отключения, есть аварийные отключения «Укренерго». Но в среднем от 10 до 14 часов», - комментирует Олег Попенко.

По его мнению, ситуация не изменится в лучшую сторону. Может быть, рассуждает эксперт, на какое-то время, на месяц, может быть, в августе, в сентябре ситуация будет лучше, чем сейчас, отключения будут по 6-8 часов, и касаться это будет периодов пиковых нагрузок, с 7 до 11 и с 17 до 23, а во времена базового потребления отключений не будет.

«Что касаемо совета Нагорняках, который он давал, - солнечные батареи. Ну, солнечные батареи не спасут зимой, потому что у нас выработка электроэнергии солнечным батареями зимой составляет не более 10%. Потому это 3 дня, ну, пускай это будет 10 дней, но с меньшей мощностью. То есть, по сути, они не выполнят ту функцию, которую на них будут перекладывать», - объясняет Олег Попенко.

Как утверждает гость программы, единственное, что спасет украинцев, проживающих в многоквартирном доме выше 5 этажей, это покупка зарядного устройства типа EcoFlow, BLUETTI и так далее, которое необходимо установить в насосном отделении для того, чтобы подавать электроэнергию, тепло, горячую, холодную воду во время отключений зимой.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, подпишет ли россия с Ираном такое же соглашение, как с Северной Кореей.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, как спасти украинскую энергетику.